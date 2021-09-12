2021/09/12 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 خطوات لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 خطوات لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).