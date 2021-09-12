قيادي في المعارضة الغينية يدافع عن الانقلاب العسكري

2021/09/12 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قيادي في المعارضة الغينية السبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على نظام غينيا العسكري الجديد، واصفا الانقلاب الذي حصل مؤخرا بـ”التطور المرحّب به”.وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو لفرانس برس إن “المجموعة … Readmore

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