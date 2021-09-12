2021/09/12 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل معمل للمياه المعدنية ضمن مقتربات شارع مطار بغداد الدولي.وذكر المصدر ، إن حريقا نشب داخل معمل “اللؤلؤة” لتصنيع المياه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق “كبير” داخل معمل للمياه المعدنية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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