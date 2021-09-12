بالجدول… رحلات شركة الخطوط الجوية ليوم غد الاثنين

2021/09/12 | 10:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، موعد رحلاتها ليوم غد الإثنين.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 42 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 28 رحلة.

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