مرشح عن الأنبار لـ”النور”: مشروعنا نهضة شاملة ونرفض الحلول الترقيعية

2021/09/12 | 10:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين المرشح عن الدائرة الثانية في محافظة الأنبار ياسر جبير محمد، ان مشروعه الانتخابي يتضمن العمل لتحقيق نهضة شاملة، فيما أعرب عن رفضه الحلول الترقيعية في التعامل مع إحتياجات المواطنين في مختلف المجالات.وقال “ياسر جبير” المرشح عن الدائرة الثانية تسلسل 20 في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “مشروعنا يتضمن نهضة شاملة بواقع …

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