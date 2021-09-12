قتل المفرزة التي هاجمت الشرطة الاتحادية

2021/09/12 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الهجوم إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين.

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