مؤسسة الشهداء تطالب بـ300 مليار دينار اضافية لتسديد اجور الدراسة والعلاجات ورواتب متراكمة للمستفيدين

2021/09/12 | 10:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

فاتحتْ مؤسسة الشهداء وزارة المالية لتخصيص 300 مليار دينار كمبالغ اضافية لتغطية نفقات المشمولين بقانونها بجميع فئاتهم.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، بحسب الصحيفة الرسمية ان “المؤسسة عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة المالية لبحث الملفات المالية المستحقة لذوي الشهداء المشمولين بقانونها بجميع فئاتهم سواء شهداء وجرحى الحشد الشعبي او ضحايا النظام المقبور او الارهاب، فضلا عن الفئات الجديدة من ضحايا التظاهرات او حوادث الحرائق”.

واضاف ان “المؤسسة فاتحت الوزارة رسميا خلال الاجتماع لتخصيص مبلغ 300 مليار دينار إضافي للمؤسسة لتغطية النفقات المستحقة للمشمولين بقانونها”، مبينا ان “هذه المستحقات تشمل صرف المنحة العقارية لمن تسلم قطعة ارض، والبدل النقدي لمن لم يتسلمها لاسيما في بغداد، استنادا الى المادة الثانية من مادة 13 من قانون المؤسسة رقم 57 لسنة 2015 المعدل”.

وتابع النائلي في السياق نفسه ان “المستحقات تشمل ايضا الاجور الدراسية، ونفقات العلاج والرواتب المتراكمة للشهداء من غير الموظفين، اضافة الى شراء الوحدات السكنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار ببغداد والمحافظات، علاوة على زيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والعلاوات والترفيعات”.

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