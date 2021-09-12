المتحدث باسم التحالف يكشف تفاصيل هجوم 11 سبتمبر في أربيل

2021/09/12 | 10:21 - المصدر: وكالة ناس

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يمكن تأكيد في حوالي الساعة 23:43 تعرضت القوات في أربيل لهجوم من قبل طائرتين مسيرتين واستخدمت تدابير مضادة لحماية القوات لهزيمة الطائرات بدون طيار. ارتطت الأولى داخل المحيط؛ والثانية خارج محيط.



لا توجد إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وكل هجوم على "حكومة العراق" و"إقليم كردستان العراق" والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.



تعرض هذه الهجمات حياة المدنيين للخطر، والقوات الشريكة من قوات الأمن العراقية والبشمركة والتحالف.

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