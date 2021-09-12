تحد صعب للم الشمل.. 300 طفل أفغاني غير مصحوبين بأهلهم ضمن اللاجئين لأميركا

2021/09/12 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت فوضى الإجلاء في مطار كابل إلى تشتت العديد من العائلات، وتفرق مئات الأطفال القصر عن عائلاتهم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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