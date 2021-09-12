الرئيس الإيراني يستقبل الكاظمي

2021/09/12 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت وسائل اعلام إيرانية تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الرسمية لإيران".

و وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة بحسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، إن " الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

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