2021/09/12 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن جميع تفاصيل إقامة خليجي 25 في البصرة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال: تفاصيل إقامة خليجي 25 بالبصرة ستعلن الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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