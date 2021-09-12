تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

2021/09/12 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، 14335 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح العدد الإجمالي 20 مليونا و989 ألفا و164 إصابة.ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 586 ألفا، في وقت سابق، أصدرت وكالة التفتيش الصحي الوطنية البرازيلية أمرا بتعليق استخدام أكثر من […]

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