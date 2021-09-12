هيأة التقاعد تحذر من مواقع وهمية تروج معاملات المواطنين

2021/09/12 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذّرت هيأة التقاعد الوطنية، الأحد، من مواقع توهم المواطنين بترويج المعاملات، داعية إلى الإبلاغ عن أيَّة حالة مشبوهة.

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "على الموطنين الحذر من مواقع وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي، توههم المراجعين بترويج معاملاتهم"، مبيناً، أن "هذه المواقع غايتها التظليل والابتزاز".

وطالب المواطنين بـ"إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية وهيأة التقاعد الوطنية، عن أيّة حالة مشبوهة، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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