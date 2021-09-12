تعذيب وحشي وعنف مفرط.. صحفيان يرويان لـCNN ما تعرضا له على يد طالبان

2021/09/12 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صحفيان في موقع "EtilaatRoz" لـCNN أنهما اعتُقلا وضُربا على يد طالبان بسبب تغطيتهما احتجاجات كابول مطلع الأسبوع الجاري

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