بالصور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في طهران

2021/09/12 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع جرت صباح اليوم الأحد، في قصر المؤتمرات الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرت في قصر المؤتمرات الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وأضاف البيان، أن "مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيدين الوطنيين لكل من العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم جرى استعراض حرس الشرف".

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