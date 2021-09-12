المفوضية المستقلة للانتخابات تكشف وجود عدد من الخروقات وتتوعد باتخاذ إجراءات عقابية

2021/09/12 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن تسجيلها عدداً من الخروقات التي تتعلق في العملية الانتخابية، مؤكدة إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بشأنها.وقالت المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة: إن “المفوضية تسلمت 6 شكاوى خلال الفترة الدعائية للانتخابات، تتضمن إعتداءات على … Readmore

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