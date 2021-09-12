رئيس الوزراء العراقي يصل طهران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي

2021/09/12 | 11:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي؛ بدعوة من الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي.وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن …

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