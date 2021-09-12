البابا فرنسيس يبدأ زيارة قصيرة إلى المجر

2021/09/12 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كاترين مارسيانو وبيتر مورفي وصل البابا فرنسيس صباح الأحد إلى بودابست ليرأس القداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي، لكن الانظار تتوجه إلى لقائه المقتضب مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان.حطت طائرته قبيل الساعة 07,45 (05,45 ت غ)، بحسب مراسل … Readmore

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