الشرطة الأفغانية تعود للانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول

2021/09/12 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول إلى جانب قوات تابعة لطالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة الإسلامية على البلاد، حسبما أفاد عنصران في الشرطة الأحد.وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها خوفا من ردة … Readmore

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