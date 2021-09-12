العنكوشي يتخذ قراراً مفاجئ بشأن انتخابات الاتحاد العراقي

2021/09/12 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، اليوم الاحد، انسحابه من انتخابات الإتحاد العراقي لكرة القدم، فيما اكد رفضه أي منصب في الاتحاد مستقبلا.

وقال العنكوشي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "قرر الإنسحاب من انتخابات الاتحاد العراقي بكرة القدم المزمع إقامتها بعد غد الثلاثاء".

وأضاف: "سبب الإبتعاد هو حتى لا يقال إني دعمت نادي الديوانية من أجل الوصول لمنصب عضوية اتحاد كرة القدم"، لافتا إلى ان "انسحابه ليس لأجل شخصية معينة و ان قرار ترك الانتخابات هو قرار قناعة شخصية خاص به".

وأجاب عن سؤال إمكانية موافقته على منصب بالاتحاد الجديد بالمستقبل، بالقول إنه "سيرفض اي منصب يعرضه عليه الاتحاد الجديد"، مؤكداً انه "يفكر بصورة جدية بالابتعاد النهائي عن أجواء كرة القدم".

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