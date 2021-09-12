إعصار “تشانتو” يغرق تايوان بالأمطار

2021/09/12 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني غمر إعصار “تشانتو” تايوان بأمطار غزيرة اليوم الأحد، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي للجزيرة متجها إلى شنغهاي.وفي البر الرئيسي الصيني أصدرت الحكومة تحذيرا من الإعصار لشنغهاي وحذرت من […]

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