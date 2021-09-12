هيأة التقاعد تحذر المواطنين من مواقع وهمية لترويج معاملاتهم

2021/09/12 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، من مواقع توهم المواطنين بترويج المعاملات، داعية إلى الإبلاغ عن أيَّة حالة مشبوهة.وقالت الهيأة في بيان: إنه “على الموطنين الحذر من مواقع وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي، توههم المراجعين بترويج معاملاتهم”، مبيناً، أن … Readmore

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