بعد الهجمات الصاروخية على اربيل.. قائد في العمليات المشتركة يتهم قوات التحالف

2021/09/12 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم ممثل حكومة اقليم كوردستان في العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت، الاحد، قوات التحالف بالتراخي مع الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها محافظة اربيل ، مبينة ان التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي وراء الهجوم.

وذكر طلعت في تصريح لـ NRT عربية، (12 ايلول 2021)، ان "مطار اربيل لم يتعرض الى هجوم كما اشيع في بعض وسائل الاعلام، والهجوم استهدف قاعدة عسكرية لقوات التحالف القريبة من محيط المطار".



لافتا الى انه "لاصحة للانباء التي تداولتها وسائل الاعلام بأن مطار اربيل قد تعرض لهجوم من قبل 5 طائرات مسيرة".

واضاف عبد الخالق، ان "الهجوم نفذ من قبل طائرتين مسيرتين مفخختين بمادة الـ "TNT" واستهدفت قاعدة عسكرية، وان المنظومة الدفاعية لقوات التحالف تمكنت من ابعاد كلتا الطائرتين من محيط القاعدة العسكرية و سقطت الطائرتين بعيدا عن المطار بحدود كيلومتر واحد"، مبينا الى ان "الهجوم لم يلحق اي ضحايا في الارواح وليست هناك اي اضرار مادية تذكر".

واكد، انه "لم يؤثر الهجوم باي شكل من الاشكال على سير الملاحة الجوية في المطار وحركة الطائرات مستمرة"، موضحا انه "لانعلم من اي اتجاه دخلت هذة الطائرات مجال الجوي لاربيل هذة المعلومات متوفرة لدى قوات التحالف".

وتابع عبد الخالق، ان "حكومة الاقليم لم توجه اصابع الاتهام الى أي جهة، كما ان التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي وراء الهجوم"، مشددا "على قوات التحالف معالجة هذة المشكلة بأسرع وقت ممكن، وهذة ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها مدينة اربيل الى هجوم، وان هناك نوع من التراخي من قبلهم في التعامل مع الموضوع".

N.A

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