2021/09/12 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي، الأحد، تعرض قوات التحالف لاستهداف بطائرتين مسيرتين الليلة الماضية في مطار أربيل، مشيرا الى أن الهجوم لم يوقع أي إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (12 ايلول 2021)، ان "قوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي تعرضت في الساعة 11:43 من ليلة 11 أيلول 2021، لهجوم بواسطة طائرتين بدون طيار".

وأضاف ماروتو، أنه "تم استخدام تدابير الحماية المضادة الموجودة في محيط القاعدة لإسقاط الطائرتين، مبينا أن "إحدى الطائرتين أسقطت في داخل قاعدة التحالف الدولي فيما وقعت الأخرى خارج محيط القاعدة".

ولفت إلى أن الهجوم لم يوقع "إصابات أو أضرار في الممتلكات"، مشددا على ان "أي هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

واوضح ماروتو، أن "هذه الهجمات تشكل خطرا على حياة المدنيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف"، مشيرا الى ان "أربيل لن تهتز وتبقى قوية، سينكسر كل من يحاول كسر شموخها، أشكر جميع القوات الأمنية، هذه المرة وكما هو الحال دائماً، تم إفشال خطط الأعداء والخصوم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يكشف تفاصيل هجوم اربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يكشف تفاصيل هجوم اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).