وزير الشباب: وفرنا جميع متطلبات تنظيم خليجي 25 وسنعلن تفاصيل اقامتها قريبا

2021/09/12 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، عن توفير جميع متطلبات تنظيم

خليجي 25 ، مبينا ان إعلان تفاصيل

إقامتها في البصرة سيتم الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير الشباب

والرياضة عدنان درجال اكد

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