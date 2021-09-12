وزير الداخلية يصل إلى كربلاء للاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية

2021/09/12 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الاحد، إلى محافظة كربلاء

المقدسة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

في بيان مقتضب، أن "الغانمي وصل الى

محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد أمني

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