الدفاع المدني يدفع بـ 20 فرقة لإخماد حريق ضخم قرب مطار بغداد الدولي

2021/09/12 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل معمل مياه اللؤلؤة قرب مطار بغداد الدولي غرب بغداد بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

ودفعت مديرية الدفاع المدني بعشرين فرقة اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة على النيران التي اندلعت داخل جملونات وساحات تحتوي على كميات هائلة من السكيبات الخاصة بالمواد البلاستيكية اضافة إلى الكارتون، ونجحت بأبعاد نيران الحريق عن الخطوط الانتاجية داخل المعمل وحجمت الاضرار المادية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية.

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