درجال: تفاصيل إقامة خليجي 25 سيعلن عنها خلال الأسبوع الحالي

2021/09/12 | 11:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن جميع تفاصيل إقامة خليجي 25 في البصرة سيتمّ الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.

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وقال درجال في بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "جميع التسهيلات والإجابات قدمت للوفد الأخير الذي زار البصرة وأعرب عن قناعته التامة بالتحضيرات الجارية على قدم وساق"، مضيفًا أن "التفاصيل سيتم الإعلان عنها بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر منصة التواصل الالكتروني، وذلك لحسم الكثير من الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم والتي تنطلق في كانون الأول/ديسمبر المقبل في البصرة".

وأشار إلى أن "الاجتماع سيتناول وضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة وموعد انطلاقتها في ظل رغبة جميع الدول المشاركة فيها، فضلًا عن التنظيم وبحث الاستعدادات اللازمة قبل وقت كافٍ من القرعة".

وكان فريق التفتيش المنبثق عن لجنة دراسة ملفات استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، اختتم زيارته إلى مدينة البصرة في جولة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى التحتية التي تحتاجها بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.

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