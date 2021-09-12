الإعلام الامني: القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا

2021/09/12 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 21 متسللاً قرب الحدود مع سوريا.وذكر بيان لخلية الإعلام، أن “قوة مشتركة من الفوج الأول باللواء 71 في الفرقة 15 ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، تمكنوا من إلقاء القبض على21 متسللاً قرب الحدود السورية”.وأضاف، أن “العملية أسفرت عن العثور على 6 […]

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