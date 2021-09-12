2021/09/12 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلقت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، الأحد، عملية أمنية واسعة من ثلاثة محاور لتأمين الزيارة الأربعينية في جرف النصر شمالي بابل.وذكرت القيادة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتأمين زيارة الأربعين..



الشروع بعملية أمنية في جرف “النصر” المركز الخبري الوطني.

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