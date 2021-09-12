عملية نسائية بسيطة

2021/09/12 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن الفنّان أحمد العوضي الجمهور على صحّة زوجته الفنّانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تجازوها لأزمةٍ صحية خطيرة بدأت منذ حوالي شهرين، وكان "يفصلها عن الموت 3 ساعات" بحسب ما نقله عن الطبيب المصري الذي تدخل لإنقاذ حياتها

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