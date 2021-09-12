2021/09/12 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني الدراجات النارية تتصدر مشهد الحوادث المرورية كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن الحوادث المرورية التي تتصدر المشهد في العاصمة بغداد، والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.وذكر المجلس في بيان، تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



الدراجات النارية تتصدر مشهد الحوادث المرورية المركز الخبري الوطني.

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