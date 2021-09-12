الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتأمين طريق الزائرين في جرف النصر

2021/09/12 | 11:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية مستمرة في تأمين الأهداف المرسومة شمال بابل من أي تسلل لعناصر داعش لاستهداف الزائرين.

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