محافظة عراقية تسجل اول حالة غرق منذ بداية أيلول الجاري

2021/09/12 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم الاحد، اول حالة غرق سجلت منذ شهر أيلول الجاري.

وقال مصدر محلي لـ( بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى سجلت اول حالة غرق في نهر ديالى خلال شهر ايلول الجاري قرب قرية الطبح في اطراف ناحية جلولاء شمال بعقوبة".

وأضاف ان " مفرزة من الشرطة تمكنت من انتشال الجثة".

يذكر ان 15 حالة غرق سجلت في ديالى خلال العام الجاري

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