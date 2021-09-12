اعتقال عدد من المعتصمين في ميسان

2021/09/12 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاحد، عدد من المعتصمين في محافظة ميسان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اعتقلت صباح اليوم عدد من المعتصمين في محافظة ميسان".

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