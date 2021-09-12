طيران الجيش ينفذ ضربة جوية في قضاء داقوق

2021/09/12 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن تنفيذ طيران الجيش لضربة جوية ضمن قاطع عمليات "قضاء داقوق".

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية العراقية، ضربة جوية تم خلالها تدمير اسلحة ودراجات نارية ومواد إدارية لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة (سعيدي كوكز) ضمن قاطع عمليات "قضاء داقوق".

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