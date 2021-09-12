بينها حتشبسوت..مصري يبرز أهم ملوك وملكات مصر القديمة بـ

2021/09/12 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشروعه الفني الأخير بواسطة أسلوب "الشخابيط"، قرّر الحسيني أن يسلط الضوء على 6 من أهم ملوك وملكات مصر القديمة، بينهم شخصيات برزت خلال حدث موكب المومياوات الملكية، الذي أبهر العالم بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2021.

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