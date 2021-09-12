2021/09/12 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تحدد موعد اختبار المستوى الثاني للطلبة المتقدمين لمدارس الموهوبين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:42

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