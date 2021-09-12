الفيزياء التجريبية - جواد بشارة

2021/09/12 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة يمكن أن تتعرض الثقوب السوداء لنسختها الغريبة من الضغط ، والتي تسمى "الضغط الكمومي" جوناثان بايانو 11 سبتمبر 2021 يزيد علماء الفيزياء في جامعة سا**** بالمملكة المتحدة من تعقيد فهمنا لفيزياء الثقوب السوداء (على الرغم من عدم اكتمالها) من خلال اقتراح أن لديهم نسختهم الغريبة من الضغط عند حوافها ، والتي تسمى "الضغط الكمومي pression quantique ".



بخلاف ذلك الموجود على الأرض وفي أي مكان آخر في الكون ، فإن و ......





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