بايدن وطالبان ولقاء رئيس مجلس النواب الأردني مع قيادة الحشد الشعبي الإيراني في العراق - احمد موكرياني

2021/09/12 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لا يمكن ان يوصف الخروج الأمريكي من أفغانستان الا بالهروب، فان عملية الهروب الأمريكي من أفغانستان وتسليم الحكم الى طالبان لا تفرق كثيراً عن تسليم الحكم في العراق الى عملاء إيران، فإذا كان تسليم الحكم في العراق الى عملاء إيران والى الأحزاب الشيعية كان ضمن خطة معدة مسبقا لبث وتعميق الشقاق بين الشيعة والسنة في العالم الإسلامي بشكل عام واضعاف العراق كدولة بشكل خاص، فأن تسليم الحكم في أفغانستان الى طالب ......





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