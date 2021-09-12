2021/09/12 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، حيدر عوفي، اليوم الأحد، حقيقة تأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز وكأس السوبر.وقال عوفي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة تأجيل الدوري الممتاز وكأس السوبر المركز الخبري الوطني.

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