2021/09/12 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة جلب هوية تعريفية للطالب صورة ضوئية من اجل السماح لهم بدخول القاعات الامتحانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد الامتحان التنافسي للطلبة الموهوبين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد الامتحان التنافسي للطلبة الموهوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).