بشرط العمل في القطاع الخاص.. الإمارات تخصص 6 مليارات دولار علاوات للمواطنين

2021/09/12 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدثة ستخصص 24 مليار درهم (6.53 مليار دولار) لخلق 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص للمواطنين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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