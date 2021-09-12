العنكوشي يتنازل عن رئاسة نادي الديوانية.. تعرف على البديل

2021/09/12 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، تنازله عن رئاسة نادي الديوانية لاخيه حسن العنكوشي.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "هذا القرار جاء من اجل الابتعاد عن أجواء كرة القدم العراقية".

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