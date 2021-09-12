2021/09/12 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الأشرف

أصدر مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، توجيهاً بشأن المجالس الحسينية في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعظيمًا لشعائر الله تعالى سيقام مجلس عزاء بمناسبة ذكرى اسـتـشـهـاد الإمـام الحسـن المجتبـى (عليه السلام) في النجف الأشرف – الحنانة قرب منزل سماحة آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) وذلك يوم الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف عصرًا".

وأضاف البيان: "مؤكدين على الاخوة المعزين الالتزام والتقيد بالشروط والتوصيات التي وضعها القائد مقتدى الصدر، لإقامة المجالس الحسينية وهي: التباعد الاجتماعي داخل المجلس وخارجه قبل الدخول وحين الخروج وارتداء الكمامات الزاميًا لكل الأعمار وبدون استثناء مع جلب بطاقة التلقيح والحضور بعدد محدد بحسب سعة المكان.



تقبل الله من الجميع صالح الأعمال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر يصدر توجيهاً بشأن المجالس الحسينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر يصدر توجيهاً بشأن المجالس الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).