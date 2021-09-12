الكاظمي يعقد اجتماعاً مع رئيسي

2021/09/12 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - طهران

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارته الرسمية إلى طهران.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران".

من جانبه اكد مصدر دبلوماسي مطلع انه "سيتم مناقشة عدة ملفات بضمنها ملف المياه والكهرباء والأوضاع الأمنية

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