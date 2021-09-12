2021/09/12 | 13:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0dO3eBQut2c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).