الكشف عن تفاصيل زيارة وفد أمني برئاسة وزير الداخلية إلى كربلاء

2021/09/12 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة وزيرها عثمان الغانمي على رأس وفد أمني إلى محافظة كربلاء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الداخلية وصل، اليوم، الى محافظة كربلاء، على رأس وفد امني ضم رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط”.

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