عقب إستقبال رسمي.. الكاظمي يعقد إجتماعاً مع الرئيس الإيراني

2021/09/12 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جرت في قصر المؤتمرات الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين لكل من العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم جرى استعراض حرس الشرف.وعقب مراسم الاستقبال، عقد رئيس مجلس الوزراء …

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الكاظمي يعقد إجتماعاً مع الرئيس الإيراني أولاً على النور نيوز.

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