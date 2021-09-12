عن طريق الصدفة.. حادث شاحنة يكشف عن مكان نمو حشيش الماريخوانا

2021/09/12 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن اصطدمت شاحنة بمبنى، تم الكشف أيضًا عن مكان ينمو فيه حشيش الماريخوانا.

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